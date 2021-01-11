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Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии 

RT на русском и ещё 17 1 час назад
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах в Киргизии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента… Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — отметил он.

Вместе с этим Путин выразил надежду, что Жапаров в качестве главы страны будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — добавил президент России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах.
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Политика , Владимир Путин , Алма-Ата , Кыргызстан
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