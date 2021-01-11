Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки 

По ее словам, она согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева , но только на общественных началах.

"Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", — написала мэр в Instagram.

Авксентьева подчеркнула, что, несмотря на решение об уходе с должности, ей небезразлично, кто возглавит город. Она отметила, что прямые выбора мэра будут проходить весной 2021 года, и призвала жителей города проявлять активность и неравнодушие, не оставаться в стороне.

Ранее Авксентьева объявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем и предстоящих операций. По словам главы Якутии Айсена Николаева, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.