Мэр Якутска рассказала о своей новой должности после отставки 

Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки.
По ее словам, она согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, но только на общественных началах.
"Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", — написала мэр в Instagram.
Авксентьева подчеркнула, что, несмотря на решение об уходе с должности, ей небезразлично, кто возглавит город. Она отметила, что прямые выбора мэра будут проходить весной 2021 года, и призвала жителей города проявлять активность и неравнодушие, не оставаться в стороне.
Ранее Авксентьева объявила о своей отставке из-за проблем со здоровьем и предстоящих операций. По словам главы Якутии Айсена Николаева, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев.