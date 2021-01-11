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Москва

Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
По данным ЦИК, он набрал 79,2% голосов. Итоговая явка составила почти 40%.
В октябре суд оправдал Садыра Жапарова по делу о попытке захвата власти в 2012 году. Тогда он был арестован и приговорён к тюремному сроку.
В ходе волнений в Бишкеке осенью прошлого года его и несколько других политиков освободили протестующие. После этого Жапаров был назначен исполняющим обязанности президента, так как свои полномочия сложил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков. Миссии ШОС и СНГ признали легитимность выборов президента Киргизии, которые состоялись 10 января.
Описана обстановка в Киргизии после выборов

«Незначительные нарушения не могли оказать влияния на конечный результат», — цитирует ТАСС представителя делегации СНГ.

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Политика , Видео , Владимир Путин , ШОС , ИТАР-ТАСС , Бишкек , Кыргызстан
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