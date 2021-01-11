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Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза 

РИА Новости 1 час назад
Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны ЕС
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков рассказал в Twitter о серьезном ударе по политике США со стороны Евросоюза.

"Отказ ЕС признавать Гуайдо главой Венесуэлы — серьезный удар по политике США и их курсу на "смену режимов", — написал Пушков.

Парламентарий также высказал мнение, что подобное решение Евросоюза — признание собственной неверной политики.
Кроме того, Пушков назвал случившееся крупной победой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей 27 стран-членов ЕС сообщил, что Европейский Союз больше не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "законным главой Венесуэлы" после того, как он потерял пост главы парламента.
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Комментарии 1
Политика , Николас Мадуро , Алексей Пушков , Хуан Гуаидо , Хуан Гуайдо , ЕС , Reuters , Венесуэла , Китай , США , Турция
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