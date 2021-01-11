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Москва

Горбачев предложил напомнить Байдену о недопустимости ядерной войны 

Газета.Ru и ещё 4 24 минуты назад
Горбачев предложил напомнить Байдену о ядерной войне
Фото: газета.ру
Экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев считает, что России с приходом к власти в Соединенных Штатах новой администрации Джо Байдена стоит возобновить свое предложение с тем, чтобы страны подтвердили формулу о недопустимости ядерной войны, закрепленную в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве, передает РИА "Новости".
Горбачев отметил, что итоги первой — женевской — встречи с американским президентом Рональдом Рейганом в 1985 году до сих пор актуальны. Главный вывод тех переговоров: ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя, стороны не должны стремиться к военному превосходству, напомнил бывший советский лидер.
По его словам, Москва недавно предлагала Вашингтону подтвердить эту формулу и новой администрации США "стоило бы возобновить это предложение".
Летом 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ тревожит двухгодичный отказ США переподтвердить данный принцип.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , Михаил Горбачев , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Рональд Рейган , Администрация США , РИА Новости , Москва , США
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