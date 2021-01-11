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Глава избиркома Хабаровского края ушел в отставку 

Газета.Ru 1 час назад
Глава избиркома Хабаровского края ушел в отставку
Фото: ТАСС
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов ушел в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня прекращены мои полномочия председателя избирательной комиссии края по собственному желанию", — написал Накушнов.

Он поблагодарил все взаимодействующие структуры, а также членов комиссий всех уровней за работу. Накушнов отметил, что за время его работы удалось создать надежную команду, которая сможет успешно провести кампании 2020 года. Геннадий Накушнов занимал должность главы ЦИК Хабаровского края с 2012 года.
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Политика , Геннадий Накушнов , Центризбирком России , Хабаровский Край
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