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Глава Якутии прокомментировал отставку мэра Якутска 

Lenta.ru 37 минут назад
Глава Якутии прокомментировал отставку мэра Якутска
Фото: @nikolaev_aisen
Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. По словам главы региона, он обсуждал с ней решение об уходе. Этим Николаев поделился в Instagram.
Он подчеркнул, что понимает мэра в ее решении.

«Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — отметил глава Якутии.

Временно исполняющим обязанности главы города будет назначен Евгений Григорьев, первый заместитель мэра по развитию территорий.

«Уважаемая Сардана Владимировна, от себя лично и от всех якутян желаю Вам скорейшего выздоровления, и чтобы этот сложный для вашей семьи период быстрее закончился», — подытожил пост Николаев.

Ранее сообщалось, что Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается ложиться в больницу, где ей сделают операции.
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Комментарии 8
Политика , Евгений Григорьев , Айсен Николаев , Сардана Авксентьева , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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