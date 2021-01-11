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Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья 

ТАСС и ещё 8 37 минут назад
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья.

"В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Прошу принять мое решение", — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что 11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.
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Политика , Видео , Сардана Авксентьева , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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