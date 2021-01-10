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Губернатор Ненецкого округа Бездудный заразился коронавирусом 

РИА Новости 24 минуты назад
Губернатор Ненецкого округа Бездудный заразился COVID
Фото: РИА Новости
Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что получил положительный тест на коронавирус, работает удаленно и лечится дома.

"От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи", — написал Бездудный.

Он добавил, что в понедельник проведет планерку в режиме видеоконференции.
Таким образом, на сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 28 глав регионов. В мае прошлого года заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе — глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В январе был госпитализирован губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
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Политика , Александр Осипов , Валентин Коновалов , Александр Бурков , Александр Бречалов , Виктор Томенко , Андрей Клычков , Сергей Ситников , Валерий Радаев , Василий Орлов , Сергей Цивилев , Владимир Солодов , Александр Дрозденко , Игорь Кобзев , Наталья Комарова , Дмитрий Махонин , Дмитрий Азаров , Ростислав Гольдштейн , Владимир Сипягин , Михаил Ведерников , Сергей Морозов , Мурат Кумпилов , Бату Хасиков , Олег Хорохордин , Иван Белозерцев , Сергей Меликов
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