Губернатор Ненецкого округа Бездудный заразился COVID

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Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что получил положительный тест на коронавирус, работает удаленно и лечится дома.

"От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи", — написал Бездудный.

Он добавил, что в понедельник проведет планерку в режиме видеоконференции.