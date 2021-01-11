В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху

Это будет первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера. В последний раз они проходили в Сочи 12 ноября с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который тогда посещал Россию с рабочим визитом.

Как отметили в Кремле, на переговорах по Карабаху в понедельник особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Путина с лидерами Азербайджана и Армении.

При этом пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян писала на своей странице в Facebook , что армянская сторона на встрече планирует поднять вопросы о возвращении военнопленных, поиске тел погибших военнослужащих, а также выяснении судьбы пропавших без вести. Баку официально не анонсировал темы, которые намерен обсудить на переговорах.

В преддверии переговоров российский лидер провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе. Кроме того, Путин обсудил предстоящую трехстороннюю встречу в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", — указывали в Кремле.

Отмечалось, что французский лидер поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Был сделан акцент на том, что важно неотложно оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций.