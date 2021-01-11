Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин, Алиев и Пашинян проведут в Москве переговоры по Карабаху 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху
Фото: РИА Новости
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в Москве в понедельник, 11 января, по инициативе главы российского государства. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.
Это будет первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера. В последний раз они проходили в Сочи 12 ноября с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который тогда посещал Россию с рабочим визитом.
Как отметили в Кремле, на переговорах по Карабаху в понедельник особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Путина с лидерами Азербайджана и Армении.
При этом пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян писала на своей странице в Facebook, что армянская сторона на встрече планирует поднять вопросы о возвращении военнопленных, поиске тел погибших военнослужащих, а также выяснении судьбы пропавших без вести. Баку официально не анонсировал темы, которые намерен обсудить на переговорах.
В преддверии переговоров российский лидер провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе. Кроме того, Путин обсудил предстоящую трехстороннюю встречу в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября 2020 года и стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе", — указывали в Кремле.

Отмечалось, что французский лидер поддержал усилия России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию. Был сделан акцент на том, что важно неотложно оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
ТАСС: последние новости
Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья Мэр Якутска объявила о сложении полномочий из-за состояния здоровья Косачев считает, что США утратили все права прокладывать курс на демократию Косачев считает, что США утратили все права прокладывать курс на демократию Путин рассказал, как доброжелательно его встречали сирийцы на улицах Дамаска Путин рассказал, как доброжелательно его встречали сирийцы на улицах Дамаска
Комментарии
Политика , Армения и Азербайджан , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение