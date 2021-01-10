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Москва

Путин 11 января в Москве обсудит с Алиевым и Пашиняном реализацию заявления по Карабаху 

ТАСС 31 минуту назад
Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе российского лидера. Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить шаги по решению проблем региона, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.
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Комментарии 4
Политика , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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