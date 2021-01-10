"По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.