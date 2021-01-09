Зверев принял решение баллотироваться в Госдуму

У депутатов нет медийности. 90% из них никто не знает, и добиться им что-то очень сложно. Конечно, медийному человеку намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь и на поддержку. Сейчас как раз время таких креативных и интересных людей, которых знает народ, — сообщил в эфире «Радио 1» Зверев.

В случае избрания он планирует прежде всего продвигать в Госдуме инициативы, направленные на решение туристических и социальных проблем Бурятии, чтобы в этот регион приезжало больше гостей.

Хочу, чтобы как можно больше людей узнало о целебных термальных источниках, красивых местах Тункинской долины. Хочу привлекать инвесторов в Бурятию, чтобы жители стали богаче, чтобы была работа для всех, — добавил шоумен.

Как писал NEWS.ru, о выборах в Госдуму Сергей Зверев задумался после публикации итогов народного голосования в одном из Telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.

Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.

Кампанию в защиту озера шоумен начал 21 февраля, опубликовав большой пост, посвящённый ситуации в Култуке. Он возмутился тем, что завод будет выкачивать байкальскую воду для продажи в Китай. По словам Зверева, проект реализует ООО «Аквасиб», которое на 99% принадлежит китайской компании.

25 июня стало известно, что суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды на берегу Байкала.