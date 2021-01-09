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Путин присвоил звания ряду работников прокуратуры 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Путин присвоил воинские звания работникам прокуратуры
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Так, согласно документу, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Сергею Заряеву и Сергею Скребцу. Звание генерал-майора юстиции присвоено Дмитрию Костину и Алексею Найде.
Классный чин государственного советника второго класса присвоен Владимиру Ведерникову, Дмитрию Демешину, Сергею Забатурину и Александру Лоренцу.
Также чин государственного советника юстиции третьего класса присвоен Сергею Карапетяну, Ивану Панченко и Сергею Столярову.
Ранее сообщалось, что Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание генерала армии.
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Политика , Сергей Карапетян , Сергей Забатурин , Дмитрий Костин , Сергей Скребец , Сергей Столяров , Владимир Путин , Дмитрий Демешин , Евгений Зиничев , Генпрокуратура РФ , МЧС
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