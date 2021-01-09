Первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин умер из-за коронавируса

"Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний", — сказала собеседница агентства.

Региональные СМИ в начале декабря сообщали, что Бухтин экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, и позже у него диагностировали коронавирус.

Бухтин, которому в мае должно было исполниться 60 лет, трудился на посту заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже был назначен первым вице-губернатором автономного округа, в ведении которого находятся экономический и финансовый блоки.