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Умер первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин, болевший COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин умер из-за коронавируса
Фото: Ura.ru
Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве в связи с ухудшением здоровья из-за последствий, связанных с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

"Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний", — сказала собеседница агентства.

Региональные СМИ в начале декабря сообщали, что Бухтин экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, и позже у него диагностировали коронавирус.
Бухтин, которому в мае должно было исполниться 60 лет, трудился на посту заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже был назначен первым вице-губернатором автономного округа, в ведении которого находятся экономический и финансовый блоки.
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Политика , Геннадий Бухтин , Елена Шумакова , РИА Новости
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