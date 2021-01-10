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Жириновский сравнил Трампа с Лениным 

Ura.Ru 2 часа назад
Жириновский сравнил Трампа с Лениным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Дональд Трамп войдет в мировую историю больше, чем Владимир Ленин, поскольку ему удалось разоблачить американскую демократию. Об этом в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Трамп разоблачил американскую демократию. Теперь мы все увидели, сколько там ошибок, фальсификаций, искажений. (…). В этом плане это его огромное достижение, он войдет в историю больше, чем Ленин», — сказал Жириновский.

При этом, по словам депутата, у Трампа не получилось остановить разрушающую мир модель и «осушить вашингтонское болото». У президента США не было достаточных полномочий на реализацию своих целей, отметил Жириновский.

«Он забыл, что пост президента США — это не пост, допустим, советского Генерального секретаря. У Брежнева было больше прав и даже у Горбачева, а у него (Трампа — ред.) почти нет ничего: его любая палата блокирует, любой верховный суд, любой генеральный прокурор и армия не собирается выполнять его приказы, она далека от политики. Он не имел основы, на кого опираться. Его даже семья предавала», — пояснил политик.

Ранее сторонники Трампа после его призывов устроили митинг у здания Капитолия, где утверждались результаты выборов президента. Собрание переросло в беспорядки, напоминает RT. Несколько человек погибли. После этого Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа, чтобы избежать дальнейшего подстрекательства к насилию со стороны президента.
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Политика , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , ЛДПР , США
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