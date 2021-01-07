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Москва

Горбачев прокомментировал события в Вашингтоне 

BFM.RU 3 часа назад
Горбачев назвал спланированными беспорядки в США
Фото: ТАСС
Штурм Капитолия в Вашингтоне был спланирован заранее и совершенно понятно кем именно, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев. По его словам, произошедшие там беспорядки поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства.

«Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — заявил Горбачев в интервью «Интерфаксу».

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Бывший советский лидер также выразил надежду на то, что в мире наконец гонка вооружений будет прекращена, поскольку новое поколение поймет ее смертоносность.
Беспорядки в Вашингтоне начались 6 января, после того как сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Они ворвались в здание, прервав процедуру сертификации результатов президентских выборов.
В результате хаосы и стрельбы погибли четыре человека. В Вашингтоне был введен комендантский час.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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Политика , Михаил Горбачев , Дональд Трамп , Интерфакс , США
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