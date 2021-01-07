Горбачев назвал спланированными беспорядки в США

Штурм Капитолия в Вашингтоне был спланирован заранее и совершенно понятно кем именно, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев . По его словам, произошедшие там беспорядки поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства.

«Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — заявил Горбачев в интервью «Интерфаксу».

Бывший советский лидер также выразил надежду на то, что в мире наконец гонка вооружений будет прекращена, поскольку новое поколение поймет ее смертоносность.

Беспорядки в Вашингтоне начались 6 января, после того как сторонники президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Они ворвались в здание, прервав процедуру сертификации результатов президентских выборов.

В результате хаосы и стрельбы погибли четыре человека. В Вашингтоне был введен комендантский час.