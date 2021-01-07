Самовлюбленность Дональда Трампа и непроясненные нюансы в подсчете голосов на прошедших выборах стали причинами выхода американцев на улицы. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, США больше не могут навязывать никому курс на демократию, так как утратили на это все права.

"Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, у событий в Вашингтоне "несколько слоев причин, выводящих людей на улицы". "На поверхности — самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм Трампа, играющего в несгибаемого поборника верности курса, стоя на капитанском мостике тонущего корабля. Глубже — так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас в Джорджии", — считает сенатор.

Косачев также полагает, что оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно. "Американская демократия очевидно захромала на обе ноги", — отмечает он.