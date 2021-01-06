Путин заявил об угрозе от террористов в Сирии 

Президент России Владимир Путин прокомментировал актуальную обстановку в Сирии сообщает РИА Новости. По его словам, несмотря на усилия российских военнослужащих ситуация в республике остается нестабильной.

Глава государства подчеркнул, что в начале военной операции в Сирии вся территория страны находилась полностью под контролем террористов. Российским военнослужащим удалось разгромить профессиональные бандформирования, но уничтожить абсолютно все боевиков не удалось. В республике до сих пор положение остается нестабильным из-за ситуации в отдельных регионах.

«С подконтрольных террористам территорий исходит угроза», — отметил Путин.

29 декабря, как сообщал «Рамблер», российские солдаты в Сирии попали под ракетный обстрел. Инцидент произошёл недалеко от населенного пункта Трумба в зоне деэскалации Идлиб. Российские военные наблюдали за «выводом турецкого наблюдательного поста».

В этот момент их бронетранспортер обстреляли из противотанкового орудия. Залпы были сделаны с территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований». В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения.