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Москва

Путин заявил об угрозе от террористов в Сирии 

Павел Тиунов 1 час назад
Путин заявил об угрозе от террористов в Сирии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал актуальную обстановку в Сирии, сообщает РИА Новости. По его словам, несмотря на усилия российских военнослужащих ситуация в республике остается нестабильной.
Глава государства подчеркнул, что в начале военной операции в Сирии вся территория страны находилась полностью под контролем террористов. Российским военнослужащим удалось разгромить профессиональные бандформирования, но уничтожить абсолютно все боевиков не удалось. В республике до сих пор положение остается нестабильным из-за ситуации в отдельных регионах.

«С подконтрольных террористам территорий исходит угроза», — отметил Путин.

29 декабря, как сообщал «Рамблер», российские солдаты в Сирии попали под ракетный обстрел. Инцидент произошёл недалеко от населенного пункта Трумба в зоне деэскалации Идлиб. Российские военные наблюдали за «выводом турецкого наблюдательного поста».
В этот момент их бронетранспортер обстреляли из противотанкового орудия. Залпы были сделаны с территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований». В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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