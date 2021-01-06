На каких плитах россиянам нельзя готовить с 1 января 

России вступил в силу запрет на приготовление продуктов на определенных плитах. Соответствующая законодательная норма заработала с 1 января 2021 года, сообщает PRIMPRESS.

Как отмечается в постановлении правительства РФ , гражданам отныне запрещено готовить на газовых плитах, которые не прошли техническое обслуживание или, тем более, которые неисправны.

«При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке», — говорится в документе.

Специалисты отмечают, что отныне в России запрещено оставлять газовые плиты включенными без присмотра. Исключение составят лишь те плиты, конструкция которых позволяет это сделать согласно технической документации.

При утечке газа вообще теперь запрещено пользоваться газовыми приборами. Также нельзя присоединять детали к газовым устройствам с помощью инструментов, образующих искры. А герметичность таких приборов ни в коем случае нельзя проверять с помощью открытого огня.

Новые правила уже вступили в силу и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.