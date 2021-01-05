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Москва

Токаев ответил на заявление депутата Госдумы о территории Казахстана 

ИА Regnum 36 минут назад
Президент Казахстана напомнил российскому депутату о Золотой Орде
Фото: РИА Новости
Территорию Казахстану, где народ жил на протяжении веков, «никто извне» не отдавал. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье, обнародованной в газете Egemen Qazaqstan.
По его словам, казахам никто не дарил извне такую огромную территорию.

«Наша история (Казахстана — прим. ИА REGNUM) не измеряется 1991 или 1936 г.», — отметил Токаев.

По его словам, на этих землях еще при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках жили и росли «наши люди».
Депутат ГД РФ Никонов объяснил высказывание о границах Казахстана
Как передавало ИА REGNUM, ранее в нижней палате парламента РФ вызвало неоднозначную реакцию высказывание депутата Госдумы Вячеслав Никонова («Единая Россия») о том, что территория Казахстана — это «большой подарок со стороны России».
Так, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») сообщил, что считает высказывания коллеги неосторожными.
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Политика , Олег Шеин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , ИА REGNUM
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