Президент Казахстана напомнил российскому депутату о Золотой Орде

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Территорию Казахстану , где народ жил на протяжении веков, «никто извне» не отдавал. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье, обнародованной в газете Egemen Qazaqstan.

По его словам, казахам никто не дарил извне такую огромную территорию.

«Наша история (Казахстана — прим. ИА REGNUM) не измеряется 1991 или 1936 г.», — отметил Токаев.

По его словам, на этих землях еще при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках жили и росли «наши люди».