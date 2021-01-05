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Москва

Путин указал на необходимость снизить безработицу 

News.ru 2 часа назад
Путин указал на необходимость снизить безработицу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU
В России нужно обеспечить восстановление рынка труда и снижение дефицита рабочих мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения.

Конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок, — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, проблем в социальной сфере очень много и на совещании их не затрагивали. В качестве примера президент обратил внимание на механизм социального контракта. Президент пояснил, что в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, а в 2021 году в этом проекте будут участвовать в этой программе.

Её главная задача — помочь семьям повысить свои доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию, — пояснил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент обратил внимание на то, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения были и остаются приоритетными. В прошлом году на них был сделан особый акцент.
Путин подчеркнул, что власти должны с особым вниманием относиться ко всем проблемам подобного характера, и попросил «настроить на такую работу всех коллег в регионах Российской Федерации и правительство России в целом».
Ранее президент заявил, что проект указа о создании «Круга добра» — фонда для оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сообщал NEWS.ru.
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Политика , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости
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