Путин указал на необходимость снизить безработицу 

России нужно обеспечить восстановление рынка труда и снижение дефицита рабочих мест. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения.

Конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок, — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, проблем в социальной сфере очень много и на совещании их не затрагивали. В качестве примера президент обратил внимание на механизм социального контракта. Президент пояснил, что в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, а в 2021 году в этом проекте будут участвовать в этой программе.

Её главная задача — помочь семьям повысить свои доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию, — пояснил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Президент обратил внимание на то, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения были и остаются приоритетными. В прошлом году на них был сделан особый акцент.

Путин подчеркнул, что власти должны с особым вниманием относиться ко всем проблемам подобного характера, и попросил «настроить на такую работу всех коллег в регионах Российской Федерации и правительство России в целом».

Ранее президент заявил, что проект указа о создании «Круга добра» — фонда для оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, сообщал NEWS.ru.