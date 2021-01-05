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Путин провел телефонный разговор с Меркель 

РИА «ФедералПресс» и ещё 21 2 часа назад
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и вакцину от коронавируса.
Так, руководители двух стран в ходе переговоров затронули тему внутриукраинского урегулирования. Обсуждение велось в контексте реализации минского «комплекса мер и договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч в „нормандском формате“.
Кроме того, главы государств обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Акцент был сделан на возможные перспективы совместного производства вакцин от COVID-19. Руководители договорились продолжать контакты по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.
Помимо этого, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождеством и новогодними праздниками, сообщает ТАСС.
Ранее „ФедералПресс“ писал, что президент России Владимир Путин намерен провести совещание с главами регионов в разгар новогодних праздников. Тема встречи пока неизвестна.
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Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС , Германия
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