Путин провел телефонный разговор с Меркель 

Так, руководители двух стран в ходе переговоров затронули тему внутриукраинского урегулирования. Обсуждение велось в контексте реализации минского «комплекса мер и договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч в „нормандском формате“.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Акцент был сделан на возможные перспективы совместного производства вакцин от COVID-19. Руководители договорились продолжать контакты по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран.

Помимо этого, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождеством и новогодними праздниками, сообщает ТАСС.

Ранее „ФедералПресс“ писал, что президент России Владимир Путин намерен провести совещание с главами регионов в разгар новогодних праздников. Тема встречи пока неизвестна.