В Госдуме назвали безумием обещание Киева устроить России Афганистан

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном , "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.

"Это слова безумцев и неадекватных политиков. Нужно, чтобы в эту ситуацию срочно вмешались медики. Подобному персонажу может помочь только медицина. Украинскому минздраву нужно срочно госпитализировать столь опасного для общества человека, у которого вместо мира и созидания в голове одна война и разрушение. Уверен, что украинское общество уже устало от своих горе-правителей", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, киевские власти предали свой народ и развалили государство, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию.

"Нам глубоко все равно, какие процессы происходят в соседнем государстве, только жалко терпеливый украинский народ, который смотрит на эту вакханалию, что творится во власти Украины", — подчеркнул депутат.

Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.