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Путин поздравил участников Паралимпийского комитета с 25-летним юбилеем организации 

ТАСС 1 час назад
Путин поздравил Паралимпийский комитет с 25-летием
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Паралимпийского комитета (ПКР) с 25-летним юбилеем организации. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внес поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения. Но главное — позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа", — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что во многом благодаря работе ПКР российские паралимпийцы добиваются впечатляющих результатов на международных соревнованиях.
Устав общероссийской общественной организации Паралимпийский комитет России был принят 5 января 1996 года. Бессменным руководителем ПКР с 1997 года является Владимир Лукин, сформировавший современную команду специалистов. Самыми яркими звездами российского паралимпийского спорта за долгие годы стали многократные паралимпийские чемпионы Рима Баталова (легкая атлетика), Валерий Купчинский (лыжные гонки и биатлон), Оксана Савченко (плавание), Анна Миленина (лыжные гонки и биатлон), Роман Петушков (лыжные гонки и биатлон), Сергей Шилов (лыжные гонки), Михалина Лысова (лыжные гонки), Андрей Строкин (плавание), сборная команда по футболу ЦП и многие другие.
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Политика , Михалина Лысова , Анна Миленина , Владимир Лукин , Оксана Савченко , Владимир Путин , Сергей Шилов
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