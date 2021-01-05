Путин поздравил Паралимпийский комитет с 25-летием

"За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внес поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения. Но главное — позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа", — подчеркнул глава государства.