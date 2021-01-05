Путин поздравил Паралимпийский комитет с 25-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Паралимпийского комитета (ПКР) с 25-летним юбилеем организации. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.
"За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внес поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения. Но главное — позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа", — подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что во многом благодаря работе ПКР российские паралимпийцы добиваются впечатляющих результатов на международных соревнованиях.
Устав общероссийской общественной организации Паралимпийский комитет России был принят 5 января 1996 года. Бессменным руководителем ПКР с 1997 года является Владимир Лукин, сформировавший современную команду специалистов. Самыми яркими звездами российского паралимпийского спорта за долгие годы стали многократные паралимпийские чемпионы Рима Баталова (легкая атлетика), Валерий Купчинский (лыжные гонки и биатлон), Оксана Савченко (плавание), Анна Миленина (лыжные гонки и биатлон), Роман Петушков (лыжные гонки и биатлон), Сергей Шилов (лыжные гонки), Михалина Лысова (лыжные гонки), Андрей Строкин (плавание), сборная команда по футболу ЦП и многие другие.