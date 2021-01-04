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Москва

МИД РФ ответил на слова Помпео о жестком курсе в отношении Москвы 

ТАСС 3 часа назад
Министерство иностранных дел России ответило на высказывание госсекретаря США Майкла Помпео в Twitter о жестком курсе в отношении Москвы, разместив в понедельник на официальной странице дипведомства в соцсети картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона".

"Так держать, крутые парни", — гласит подпись под постом.

Ранее Помпео выложил на своей странице в Twitter пост о том, что ни одна президентская администрация США не была настолько жестка в отношении России, как администрация Дональда Трампа.
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Политика , Видео , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , МИД , Москва , США
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