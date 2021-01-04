Министерство иностранных дел России ответило на высказывание госсекретаря США Майкла Помпео в Twitter о жестком курсе в отношении Москвы, разместив в понедельник на официальной странице дипведомства в соцсети картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона".
"Так держать, крутые парни", — гласит подпись под постом.
Way to go, tough guys… #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 3, 2021
Ранее Помпео выложил на своей странице в Twitter пост о том, что ни одна президентская администрация США не была настолько жестка в отношении России, как администрация Дональда Трампа.