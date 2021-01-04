Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 

«Правительству Российской Федерации … рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.