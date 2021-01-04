Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса.
«Правительству Российской Федерации … рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.