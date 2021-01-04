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Москва

Политолог объяснил, чем вызваны претензии Эстонии к России 

News.ru 1 час назад
Чем вызваны претензии Эстонии к России?
Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press
Эстония потеряла право претендовать на российские земли, когда вступила в НАТО. Об этом заявил глава исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.
По его словам, Альянс не принимает в свои ряды страны, участвующие в территориальных конфликтах, сообщает «Экономика сегодня». Так политолог прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о Тартуском мирном договоре, который якобы ещё действует.
Данные речи имеют тактическое значение — развлечь и отвлечь электорат, но подразумевают и более серьёзные основания: Тартуский мирный договор является для политической элиты Эстонии предметом национального мифа и в этом качестве целенаправленно пестуется Таллинном, — отметил Симиндей.
Он добавил, что подобные спекуляции эстонской элиты отравляют и без того плохие отношения между двумя странами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с РФ являются неуместными и опасными, считает депутат Госдумы Елена Панина. По её словам, заявления эстонского политика уже стали своеобразным «новогодним ритуалом» и на первый взгляд комичны. Однако то, что между двумя странами до сих пор отсутствует договор о границе, делает «любые шутки неуместными».
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Политика , Елена Панина , Госдума , НАТО , Эстония
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