Чем вызваны претензии Эстонии к России?

Эстония потеряла право претендовать на российские земли, когда вступила в НАТО . Об этом заявил глава исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

По его словам, Альянс не принимает в свои ряды страны, участвующие в территориальных конфликтах, сообщает «Экономика сегодня». Так политолог прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о Тартуском мирном договоре, который якобы ещё действует.

Данные речи имеют тактическое значение — развлечь и отвлечь электорат, но подразумевают и более серьёзные основания: Тартуский мирный договор является для политической элиты Эстонии предметом национального мифа и в этом качестве целенаправленно пестуется Таллинном, — отметил Симиндей.

Он добавил, что подобные спекуляции эстонской элиты отравляют и без того плохие отношения между двумя странами.