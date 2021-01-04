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Минтруд РФ разрешит ПФР лишать пенсий приезжих 

Ura.Ru 1 час назад
Минтруд РФ разрешит ПФР лишать пенсий приезжих
Фото: Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пенсионный фонд России (ПФР) в ближайшее время может получить право лишать иностранцев не положенных им пенсий. В Минтруда РФ поясняют, что в стране ужесточают контроль за целевым расходованием средств бюджета ПФР.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для ее получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена», — уточнил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, его слова приводит «Парламентская газета».

Чиновник Минтруда уточняет, что пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. «Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные», — говорит Пудов.
Предполагается, что советующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в весеннюю сессию. К 1 января 2023 года в России должен будет заработать единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России, где будут учтены все положенные выплаты.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 ноября 2019 года в законодательство в сфере миграции был внесен ряд изменений. В связи с этим потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Политика , Законопроекты , Андрей Пудов , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Парламентская газета
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