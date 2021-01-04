Минтруд РФ разрешит ПФР лишать пенсий приезжих 

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для ее получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена», — уточнил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, его слова приводит «Парламентская газета».