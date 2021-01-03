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Песков пообещал сообщить, где Путин встретит Рождество 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Песков пообещал сообщить, где Путин встретит Рождество
Фото: ТАСС
Кремль вовремя опубликует информацию о месте, где президент Владимир Путин встретит Рождество, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сообщим своевременно, — ответил представитель политика на соответствующий вопрос журналиста РИА Новости.

Накануне в соцсетях распространилась информация, что глава государства планирует встретить Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области. Песков не стал подтверждать или опровергать эти данные.
В 2020, 2019 и 2012 годах Путин отмечал религиозный праздник в в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Он рассказывал СМИ, что его крестили в этом храме.
Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.
Он посоветовал посмотреть богослужения из дома в прямой трансляции. При этом представитель РПЦ заверил, что пожилые прихожане, которые не смогут побывать в храме, не будут лишены причастия и исповеди. Священнослужители сами посетят их, писал NEWS.ru.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РПЦ , РИА Новости , Новгородская Область , Санкт-Петербург
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