Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который заявил, что граница между РФ и Эстонией определяется Тартуским мирным договором 1920 года. Об этом сообщает Telegram-канал региона.
Дрозденко предложил эстонским чиновникам не «включать» историческую память избирательно. Кроме того, он напомнил о «многовековой истории нахождения чудской земли» в составе Руси и Российской империи.
— Не надо забывать о том, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев), — уточнил глава региона.
Между Эстонией и РФ нет юридически оформленной границы. Но в 2014 году главы МИД подписали договоры о российско-эстонской государственной границе, а также о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.