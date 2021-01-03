Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Глава Ленобласти прокомментировал территориальные претензии Эстонии к РФ 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который заявил, что граница между РФ и Эстонией определяется Тартуским мирным договором 1920 года. Об этом сообщает Telegram-канал региона.
Дрозденко предложил эстонским чиновникам не «включать» историческую память избирательно. Кроме того, он напомнил о «многовековой истории нахождения чудской земли» в составе Руси и Российской империи.

— Не надо забывать о том, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев), — уточнил глава региона.

Между Эстонией и РФ нет юридически оформленной границы. Но в 2014 году главы МИД подписали договоры о российско-эстонской государственной границе, а также о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.
Вечерняя Москва: последние новости
В Совфеде жестко ответили на слова главы украинского МИД о Крыме В Совфеде жестко ответили на слова главы украинского МИД о Крыме Кадыров ответил на слова родных убитых в Грозном боевиков Кадыров ответил на слова родных убитых в Грозном боевиков Лавров заявил, что скорого выправления отношений России и США не произойдет Лавров заявил, что скорого выправления отношений России и США не произойдет
Политика , Видео , В мире , Александр Дрозденко , МИД , Ленинградская область , Таллин , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение