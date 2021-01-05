Названы три главных закона 2020 года

Новые положения Конституции уже закреплены и продолжены в более чем 140 нормативных актах — за осеннюю сессию парламенту удалось завершить обновление федерального законодательства. Новая редакция Основного закона стала импульсом для воплощения во всех сферах жизни принципов социального государства, это отражает в том числе и бюджет страны на 2021 год.

Как новые императивы Конституции изменили нашу жизнь и почему было важно упомянуть в Основном законе Бога и преемственность поколений, в интервью «Парламентской газете» рассказал сопредседатель президентской рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

— Андрей Александрович, повестка вашего комитета в этом году была крайне насыщенной — это и всё, что связано с поправками в Конституцию, и подготовка новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, и ещё целый ряд важных направлений. А какие бы вы выделили три главных закона, принятых в уходящем 2020 году?

— Первый по масштабу и значимости — это закон о поправках в Конституцию. Он задаёт курс на создание социального государства и принципиально другое выстраивание системы органов государственной власти. Например, в Конституции появляется термин «публичная власть», с помощью чего мы объединяем уровни государственного и муниципального управления. Нельзя не упомянуть новую роль парламента, причём она уже реализуется: в Госдуме обсуждали кандидатуры министров, в Совете Федерации проходила процедура назначения прокуроров субъектов РФ . Всё это очень важное достижение для нашей демократии в этом году.

Второй закон, с точки зрения значимости и важности, — конечно же, государственный бюджет. Здесь нужно поблагодарить Правительство Российской Федерации , оно очень предметно реализует тренд, заданный президентом в Послании Федеральному Собранию в самом начале 2020 года. Это отражается в очень многих положениях бюджета: увеличение зарплаты работникам здравоохранения, повышение расходов на социальную сферу в целом и так далее. Это, конечно, отдельный и очень долгий предметный разговор, но если посмотреть на бюджет в целом, то он в принципе отражает социальное государство, о котором говорит сегодня Конституция.

Третий закон, который особенно интересен мне, — это закон о федеральной территории «Сириус», к настоящему моменту президент его уже подписал. Это новый конституционный институт, очень масштабный проект. Над его конструкцией ещё предстоит работать в ходе весенней сессии: будут поправки в Бюджетный, Налоговый кодексы, в законодательство о местном самоуправлении. То есть это такой очень сложный комплексный закон, и он ещё до конца не реализован — мы наметили только принципиальные моменты, которые далее будут отражаться уже в отраслевом законодательстве.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что это не какой-то модельный закон, который мы потом планировали применить для других территорий. Мы готовили закон для конкретной территории (городской округ Сочи . — Прим. ред.) и постарались отразить в нём всё, чтобы команда, которая сегодня управляет «Сириусом», могла наиболее эффективно действовать. Там, конечно, совершенно потрясающие результаты, поверьте, это грандиозная история! Это прорывной кластер, надеюсь, для всей страны он выступит локомотивом — и с точки зрения содержания, то есть того, чем занимаются в «Сириусе», а для меня, как для юриста, очень интересна сама юридическая конструкция.

— Ранее вы говорили, что для того, чтобы закрепить в правовом поле положения обновлённой Конституции, нужно внести более 100 изменений в законодательство. Какую часть этой работы удалось сделать в ходе осенней сессии, удастся ли завершить эту работу в следующем году?

— Мы практически всю эту работу уже выполнили. Сто поправок — это, конечно, условная цифра, изменения внесены уже более чем в сто сорок нормативных актов. Появились законы, которые описывают новую роль и порядок формирования отдельных палат парламента. Всё, что касается Конституционного суда, Правительства, Государственного совета — все принципиальные блоки приняты.

Работа проделана очень большая, и проделана она неплохо. Это не значит, что все эти законы абсолютно идеальны, что там всё прописано и продумано до мелочей. Но ещё предстоит большой блок по местному самоуправлению. В конце декабря у нас прошло заседание президиума Совета законодателей, где мы уже обсуждали изменения, которые потребуются в региональные законы, в уставы и конституции субъектов Федерации. То есть, видите, мы уже дошли до этого уровня регулирования, до регионального законодательства. А это значит, что на федеральном уровне мы всю основную работу проделали.

— Кстати, по поводу заседания Совета законодателей: на нём вы призвали регионы при принятии поправок в свои уставы консультироваться с президентской рабочей группой, чтобы избежать неточностей и не делать потом двойную работу. А как вы относитесь к предложению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой создать для регионов модельные форматы таких поправок?

— Действительно, необходимо, чтобы на региональном уровне придерживались одного понятийного аппарата, одной терминологии.

Мы с Павлом Крашенинниковым (сопредседателем рабочей группы, депутатом Госдумы. — Прим. ред.) об этом говорим ещё с лета. Когда мы начали только вырабатывать новую терминологию, мы сразу сказали: безусловно, федеральный парламент не вправе вмешиваться в компетенцию регионов, но всё-таки давайте выработаем совместный подход. По сути, президиум Совета законодателей нас поддержал, и мы, конечно, поможем выработать базовые формулировки, которые укладываются в новую терминологию Основного закона.

— Сегодня много внимания уделяется возможности регулировать работу зарубежных интернет-гигантов в России — речь идёт об их ответственности за нарушение требований законодательства РФ, в том числе за самочинные блокировки аккаунтов в соцсетях. Какие правовые механизмы здесь, на ваш взгляд, могут быть наиболее эффективны?

— Здесь тоже базовое правило: все, кто работает на территории Российской Федерации, должны подчиняться нашему закону. У нас суверенное государство, на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию граждане поддержали в том числе укрепление суверенитета. Потому что мы все прекрасно пониманием: лучше, чем наше государство, нас никто не защитит. Все надгосударственные структуры являются некой дополнительной защитой.

Но я хочу сказать следующее. Защита суверенитета, требование соблюдать российские законы носит не абстрактный характер, а вполне предметный: когда на этих площадках нарушают права наших граждан. Это может касаться персональных данных, цензуры в социальных сетях, когда блокируют пользователей или СМИ, причём по правилам, нам неизвестным. Поэтому, естественно, мы должны защищать права наших граждан, в том числе СМИ и пользователей. Но самое важное — это развитие собственных интернет-сервисов. До тех пор, пока у нас не будет выбора между «Ютубом» и ещё чем-то, что создано именно на российской платформе, — до тех пор наши права будут нарушаться. Как только у российских пользователей появится альтернатива, так сразу иностранные ресурсы начнут относиться внимательнее к их правам. Так что мы должны выработать простые, понятные и удобные для людей правила жизни в онлайн-пространстве и развивать эту сферу. Да, мы будем регулировать, если нужно, вводить новые запреты для тех, кто нарушает права российских граждан. Но самое главное — добиваться полноценного развития этой отрасли внутри страны.

— Ещё одна важная тема, которая всколыхнула всю страну в этом году, — это разлив нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» , повлёкшее тяжелейшую экологическую катастрофу. Будет ли в этой связи меняться законодательство, с тем чтобы избежать подобных ситуаций в будущем?

— Знаете, чтобы избежать таких ситуаций в будущем, нужно соблюдать действующие законы. Когда происходит какая-то экологическая или техногенная катастрофа, нужно не кидаться законы менять, а требовать, чтобы действующие нормы строго соблюдались. Чтобы те, кто нарушает экологические нормы и требования технического надзора, были привлечены к ответственности, устранили ущерб и выплатили людям компенсации.

Здесь вопрос не в наказании как таковом. Такого рода события нарушают права людей, которые там живут. В данном случае — права жителей Норильска. Норильчане имеют конституционное право на благоприятную окружающую среду, точно такое же, как люди в Красноярске, Ачинске или Москве.

Посмотрите, какой огромный штраф Росприроднадзор пытается взыскать с «Норникеля» через суд — 148 миллиардов рублей, это огромная сумма для любого предприятия. Но важно, чтобы ответственность была неотвратимой. Если надо, возможно, в этом смысле нужно посмотреть законодательство.

Ответственность должна наступать для тех лиц, которые реально уполномочены принимать решения, кто отвечает за состояние оборудования, за технологии на производстве. Кстати, президент очень чётко сформулировал: если экологический вред накопленный, идёт с советского периода — это забота государства, а если это результат недофинансирования программы переоснащения предприятия — за это нужно нести ответственность, в первую очередь финансовую. Нужно устранить последствия, очистить тундру, выплатить людям компенсации, вложить средства в развитие здравоохранения. Это всё те же самые принципы социального государства, которые заложены в Конституции.

Нужно устранить последствия, очистить тундру, выплатить людям компенсации, вложить средства в развитие здравоохранения Поэтому не нужно нам ждать новых законов. Нужно, чтобы все органы власти, в том числе прокуратура , эффективно использовали уже существующие нормы. И чтобы в памяти людей осталось не то, что случилось — это уже случилось, ничего с этим не поделаешь, к сожалению, — а то, как компания на это отреагировала. И Совет Федерации стремился помочь «Норникелю» правильно отреагировать на ситуацию. Это и задача правительства и губернатора Красноярского края — помочь компании достойно, правильно, с наименьшими потерями выйти из этой ситуации.

— В конце хотелось бы подвести общие итоги года. Поделитесь, что стало для вас главной радостью и главным разочарованием в уходящем году?

— Для меня год был очень интересным и насыщенным в профессиональном плане. Я многому научился в этом году, в том числе от своих коллег. На меня неизгладимое впечатление произвёл доктор Леонид Рошаль . Он задолго до того, как пандемия показала нам все свои тёмные стороны, буквально с первых дней работы над конституционными поправками приходил ко мне и говорил: «Андрей Александрович, давайте займёмся вопросами доступности здравоохранения для людей, этот вопрос должен быть вписан в Конституцию». Первая моя реакция была: нет, давайте не тащить в Основной закон отраслевые нормы. Но по мере развития ситуации я понимал: Рошаль прав! Иногда такие отраслевые нормы должны быть в Конституции, потому что они создают дополнительную уверенность у людей, что государство ставит это в качестве приоритета своей политики. Это то самое социальное государство.

Разочарованием, наверное, можно назвать то, что мы постоянно наблюдаем, как размываются представления о чёрном и белом, о добре и зле. Причём размываются в глобальном масштабе. Это та самая тема двойных стандартов. Это вопрос: а на чём вообще должно быть основано наше представление о справедливости? Этой теме мы тоже посвятили много времени, когда обсуждали текст Основного закона, откуда там и появились темы Бога, преемственности поколений, исторической правды и так далее. Потому что мы видим сегодня, что многие государства, абсолютно не смущаясь, подделывают исторические факты, фальсифицируют историю, постоянно меняют свою позицию в зависимости от конъюнктуры, при этом продолжают считать себя поборниками свободы, справедливости, демократии, носителями истины в последней инстанции. К сожалению, многие наши партнёры окончательно встали на эту позицию. Это означает только одно: что мы должны твёрдо стоять на своих ногах, опираться на свою традицию, свою историю, свою культуру. Потому что это даёт нам импульс для прорывного развития, которое, надеюсь, всех нас ждёт в наступающем году.