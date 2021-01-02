МВД: начальник ГИБДД Москвы Дроганов уволился еще в ноябре

«ГУ МВД России по г. Москва официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москва полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранён от занимаемой должности Указом Президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию».