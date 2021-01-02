МВД: начальник ГИБДД Москвы Дроганов уволился еще в ноябре

Накануне в СМИ прошла информация о том, что отправлен в отставку полковник Юрий Дроганов, руководитель московского управления ГИБДД. Дроганов занимал эту должность с ноября 2019 года.
Однако на сайте ГУ МВД РОССИИ по Москве сегодня вечером появилось сообщение, где говорится, что Дроганова в отставку отправили еще 4 ноября, а причина — его собственный рапорт.
«ГУ МВД России по г. Москва официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москва полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранён от занимаемой должности Указом Президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию».
Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве, как написано на сайте ведомства, назначен полковник Алексей Диокин.