Телеканал объяснил некорректное изображение Путина сбоем

Ранее некоторые россияне обратили внимание, что в ночь на 1 января "Каскад" показал обрезанное изображение главы государства.

"В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе телеканала.

Также медиагруппа принесла извинения зрителям.

serz39rus / Youtube

В этом году новогоднее обращение Путина стало самым длинным за всю историю, продолжительность речи главы государства составила шесть минут. Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Кроме того, он поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость, а также подчеркнул, что 2020-й удалось пройти достойно.