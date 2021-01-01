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Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина в Новый год 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Телеканал объяснил некорректное изображение Путина сбоем
Фото: ТАСС
Некорректное изображение новогоднего видеообращения Владимира Путина попало в эфир из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте телеканала "Каскад".
Ранее некоторые россияне обратили внимание, что в ночь на 1 января "Каскад" показал обрезанное изображение главы государства.

"В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны", — заявили в пресс-службе телеканала.

Также медиагруппа принесла извинения зрителям.
serz39rus / Youtube
В этом году новогоднее обращение Путина стало самым длинным за всю историю, продолжительность речи главы государства составила шесть минут. Президент отметил, что уходящий год вместил в себя "груз нескольких лет" и был сопряжен с тревогами и материальными сложностями. Кроме того, он поблагодарил россиян за мужество и отзывчивость, а также подчеркнул, что 2020-й удалось пройти достойно.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
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Политика , Владимир Путин
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