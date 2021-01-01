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«Сказочник». В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте 

РИА Новости 1 час назад
«Сказочник». В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте
Фото: РИА Новости
Глава комитета парламента Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк назвал смешным желание президента Украины Владимира Зеленского написать на пляже в Ялте, что Крым принадлежит Украине.
Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что Крым принадлежит Украине, не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с Украиной.

"Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может — это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчет для списания американских денег", — сказал Черняк РИА Новости.

При этом, по его словам, какие-бы надписи ни хотел бы оставить Зеленский на пляже в Крыму, волна Черного моря сразу их сотрет, как и то время в памяти крымчан, когда полуостров был в составе Украины.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Черняк , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым , Ялта
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