«Сказочник». В Крыму оценили желание Зеленского оставить надпись в Ялте 

"Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может — это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему — как фотоотчет для списания американских денег", — сказал Черняк РИА Новости.