Закон об удаленной работе начал действовать в России 

С 1 января 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс. Они устанавливают права и обязанности работодателей и работников, связанные с удаленной работой.

С начала года в России официально действуют три вида удаленной работы — дистанционная, временно удаленная и комбинированная. Первая, как следует из текста поправок , связана с постоянным выполнением трудовых обязанностей вне территории работодателя. Вторая может применяться на определенный период времени. Третья предусматривает, что часть рабочего времени работник проводит на территории работодателя.

Переход на удаленную работу осуществляется по соглашению сторон. Работодатель может перевести сотрудников на временно удаленный режим в случае чрезвычайной ситуации.

Если при переводе на удаленную работу обязанности не изменяются, то работодатель обязан платить ту же зарплату, что и в очном режиме. Сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно. Работодатель также обязан обеспечить сотрудника необходимой техникой и программным обеспечением. Если работник использует личную технику, то ему положена компенсация.

Законом об удаленной работе предусмотрены и новые меры ответственности. Если сотрудник не выходит на связь более двух рабочих дней, то работодатель имеет право его уволить.