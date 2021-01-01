В Госдуме жестко ответили главе МИД Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "нормандском формате".

"Мы настаиваем на том, что все то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: "Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним". Пусть министр иностранных дел Украины будет честен: Россия всегда открыта к диалогу. Выбора у Украины здесь нет: подписали — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства", — сказал Бальбек.

Переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" в последний раз прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.

Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.