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«У вас нет выбора»: в Госдуме жестко ответили главе МИД Украины 

РИА Новости 57 минут назад
В Госдуме жестко ответили главе МИД Украины
Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что у Украины нет выбора насчет условий соглашений после их подписания. Так он прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "нормандском формате".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту ТСН.ua заявил, что "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина, Франция) "живее всех живых", но переговоры на уровне глав МИД находятся "в медикаментозном сне".

"Мы настаиваем на том, что все то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: "Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним". Пусть министр иностранных дел Украины будет честен: Россия всегда открыта к диалогу. Выбора у Украины здесь нет: подписали — выполняйте, а вот эти ухищрения — пятно на репутации государства", — сказал Бальбек.

Переговоры лидеров стран-участниц "нормандского формата" в последний раз прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.
Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в "нормандском формате" и работу контактной группы в рамках минских соглашений.
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Политика , СССР , Руслан Бальбек , Дмитрий Кулеба , МИД , Госдума , Запорожье , Львов , Николаев , Харьков
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