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В Совфеде пообещали развитие России вопреки кризису 

News.ru 1 час назад
В Совфеде пообещали развитие России вопреки кризису
Фото: РИА Новости
У российской экономики достаточный запас прочности, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. Все национальные проекты по развитию страны будут продолжены, считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
По словам сенатора, власти не намерены отказываться от планов дальнейшего развития и качественных изменений во всех ключевых сферах жизни.
По каждому целевому показателю развития, напомнил Васильев, предусмотрено финансирование — не только на исполнение социальных обязательств, но и на достижение ряда показателей национальных проектов.
Приведу только один пример: в 2021 году ожидается решение вопроса подключения малых населенных пунктов к Интернету. На эти цели выделено дополнительно 6,2 млрд рублей, которые будут направлены на преодоление цифрового неравенства за счёт подключения к Интернету 2,5 тысячи населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек до конца года. Также предусмотрено в 2021 году начать работу по подключению к Интернету населённых пунктов с количеством жителей от 100 до 250, — цитирует Васильева РИА Новости.
Для реализации поставленных задач, подчеркнул сенатор, необходимы скоординированные усилия всех уровней власти во всех регионах.
Он также отметил, что на реализацию прорывных планов развития страны уже в следующие три года предполагается выделить более 39 трлн рублей. При этом есть все основания считать, что поставленные задачи будут выполнены, высказал мнение замглавы экономического комитета Совфеда.
Важным итогом уходящего года Васильев назвал изменение принципа взаимодействия федерального центра с регионами, которым было делегировано больше полномочий. Он высказал уверенность, что возможности для руководства регионов в решении задач социально-экономического характера можно расширять и впредь. Вместе с тем, подчеркнул он, важно увеличивать и ответственность за результат.
Ранее NEWS.ru подвёл политические итоги года во взаимоотношениях России и США.
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Политика , Валерий Васильев , Совет Федерации , РИА Новости , США
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