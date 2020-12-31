Поклонская удивилась бездействию РПЦ в истории с отцом Сергием 

«Удивительно, что на протяжении многих лет никто не обращал внимания на это, и ему позволялись такие проповеди, на которые сегодня обратили внимание. Потому что вводить людей в такое состояние, что готовым быть умереть за что-то — это очень опасно», — выразила свое мнение Поклонская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».