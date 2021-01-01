РФ ответила на заявление Порошенко об операции против россиян

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета по обороне Александр Шерин заявил, что у России пока нет возможности арестовать политика из-за отсутствия официального разбирательства.
«Арестовывать на основании решения суда? Вот когда, наверное, будет возбуждено дело, будет решение суда, что с ним делать».
В эфире украинского «Пятого канала» Пётр Порошенко рассказал, что целью операции Киева был захват лиц якобы причастных к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году.
29 июля Белоруссия заявила о задержании 33 иностранцев, которых обвинили в подготовке теракта. Большинство из них оказались гражданами России. Москва назвала доводы Минска безосновательными. 14 августа Белоруссия выдала России задержанных.