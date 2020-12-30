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Поклонская сочла «бредом сивой кобылы» заявления ООН про Крым 

Газета.Ru 37 минут назад
Поклонская раскритиковала слова комиссара ООН про доступ в Крым
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам сочла «бредом сивой кобылы» слова Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о преградах для доступа миссии в Крым. Об этом она рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Информация о том, что они якобы в Крым не могут попасть, это бред сивой кобылы», — отметила Поклонская.

Она напомнила, что представители комиссариата выражали желание посетить Крым, чтобы изучить проблему с водоснабжением.

«На это желание я официально направила письмо на имя верховного комиссара по правам человека: прошу указать список сотрудников и даты, когда вы готовы приехать в Крым. А сегодня публично было сказано, что они не могут приехать, потому что у них какие-то там преграды», — рассказала депутат.

Поклонская заявила о праве Крыма на воду с Украины
Поклонская добавила, что дождется официального ответа на свое письмо, а в случае его отсутствия повторит обращение.
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что структура не может оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму из-за отсутствия доступа.
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Политика , Комитет госдумы по международным делам , Управление ООН по правам человека , ООН , Республика Крым
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