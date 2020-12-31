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Москва

Кадыров отреагировал на обращение представителей ингушских тейпов 

RT на русском и ещё 1 22 минуты назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на обращение ингушских тейпов относительно нападения террористов в Грозном, в результате которого погиб сотрудник полиции.
Он сообщил, что «в центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, ещё один ранен».

«Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас… После всего этого делают какие-то заявления», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Глава Чечни заявил, что «те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону».
Кадыров обратился к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, с просьбой провести «необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом».
Ранее сообщалось, что представители ингушских тейпов записали обращение к чеченскому лидеру с просьбой «предоставить доказательства противоправных действий братьев Тимурзиевых».
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов пригласил представителей ингушских тейпов в парламент Чечни 31 декабря, где «им предоставят доказательства, которые они требуют».
Кадыров сообщал, что в результате нападения вооружённых террористов в Грозном погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал.
Нападавшие были ликвидированы. По словам Кадырова, личности бандитов установлены: «это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн».
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Грозный , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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