Захарова обвинила американские СМИ в раздувании русофобии в США 

Мария Захарова назвала русофобию в США ключевым фактором внутриполитической борьбы. И главную роль в этом, по мнению дипломата, играют американские СМИ.
Я имею в виду в нагнетании антироссийских настроений. Может быть, даже не столько нагнетании, сколько раздувании их, — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Специальный гость» с Тиной Канделаки на RTVI.
По словам дипломата, простому американскому обывателю непонятно, почему Россия является угрозой. Поэтому СМИ и выдумывают всякие истории, чтобы как-то объяснить сей постулат.
Именно поэтому тема химического оружия получила своё место в этой информационной кампании, — добавила представитель МИД, приведя в пример историю с инцидентом в Солсбери, когда Британия обвинила Москву в нападении с применением химического оружия.
Захарова назвала историю «абсурдом полным», объясняя причины русофобии в США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об инциденте с политиком Алексеем Навальным. Она считает, что западные страны проводят масштабную раскрутку истории с несколькими отравлениями, чтобы создать «дымовую завесу».