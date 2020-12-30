Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Москва осудила теракты в Йемене 

Rambler News Service и ещё 2 35 минут назад
Москва осудила теракты в Йемене
Фото: Reuters
Россия решительно осуждает обстрел аэропорта в йеменском Адене, говорится в заявлении МИД РФ.

«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым. Исходим из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене», — говорится в сообщении ведомства.

При атаке на аэропорт в Йемене погиб сотрудник МККК
Ранее стало известно, что в йеменском городе Адене у правительственного дворца «Эль-Маашик» произошел взрыв. Об этом сообщило Reuters.
До этого телеканал Al Arabiya сообщал, что не менее 26 человек погибли в результате нападения на аэропорт Адена, которая была совершена сразу после посадки самолета с членами недавно сформированного правительства Йемена.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Rambler News Service: последние новости
Захарова отреагировала на заявления Киева по Крыму Захарова отреагировала на заявления Киева по Крыму Пушков напомнил главе МИД Украины об обещаниях Порошенко Пушков напомнил главе МИД Украины об обещаниях Порошенко Жириновский пояснил свой список вероятных преемников Путина Жириновский пояснил свой список вероятных преемников Путина
Комментарии 4
Политика , МИД , Аден , Йемен , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение