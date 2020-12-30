Москва осудила теракты в Йемене 

«В Москве решительно осуждают этот преступный акт. Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым. Исходим из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в йеменском городе Адене у правительственного дворца «Эль-Маашик» произошел взрыв. Об этом сообщило Reuters.

До этого телеканал Al Arabiya сообщал, что не менее 26 человек погибли в результате нападения на аэропорт Адена, которая была совершена сразу после посадки самолета с членами недавно сформированного правительства Йемена.