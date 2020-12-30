«Заявление из преисподней»: Захарова о заявлении Кулебы о Крыме

"Заявление из преисподней", — написала Захарова в Facebook.

Ранее Кулеба в интервью ТСН заявил, что тема Крыма должна стать для России "адской, а не священной". Он также выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг поднимут в Симферополе

Кроме того, говоря о "Крымской платформе" — саммите, на котором планируют обсудить вопрос "возвращения" Крыма, — Кулеба отметил, что поддержка мероприятия является вопросом "политического выбора для других стран".