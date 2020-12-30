Путин подписал закон об уголовной ответственности за блокировку дорог 

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за умышленную блокировку транспортной инфраструктуры и создание помех движению. Документ опубликовали 30 декабря 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление призвано восполнить пробелы в действующих нормах. Автором инициативы стал первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин . В КоАП РФ присутствует пункт об ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, умышленное блокирование дорог и других объектов транспортной инфраструктуры. Подобные деяния раньше карались незначительными штрафами.

В Уголовном кодексе стране есть ст. 267, устанавливающая наказание за те же поступки, причиняющие серьёзный ущерб здоровью, пишет «Парламентская газета». Изменения внесли как раз в ст. 267. Теперь, в случае угрозы нанесения ущерба гражданам или имуществу физических или юридических лиц, нарушителей обяжут платить штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. За эти же деяния предусмотрят обязательные работы на срок до 240 часов, или лишение свободы на срок до одного года.

Кроме того, Путин подписал закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей для организаций и экзаменаторов, организующих экзамены для мигрантов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Документ опубликовали 30 декабря 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Также политик одобрил закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары и федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Кроме того, лидер подписал закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ опубликован 30 декабря 2020 года на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Политик также подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой. Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».