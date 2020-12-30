Путин поручил к 2023 году сделать автобус на водороде 

К 2023 году в России должны появиться автобусы на водородном топливе, а потом — локомотивы. Об этом заявил президент на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным

Владимир Путин поручил продолжить планы использования газомоторного топлива.

"Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе — там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", — поручил он.

А затем на водороде нужно делать локомотивы, продолжил президент.

С учетом требований к сохранению природы, особенно в крупных городах, "миллионниках", где используется много дизельного топлива, работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребована, убежден Путин.