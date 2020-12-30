Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с Навальным 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с Навальным
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Ситуация с Алексеем Навальным не вызывает у Владимира Путина никаких чувств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", — добавил он.

По словам представителя Кремля, ведомства в установленном порядке докладывают о своей работе президенту, однако о том, чтобы сообщать Путину обо всех следственных действиях против тех или иных граждан, речи идти не может.

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете, мы не обладаем этой информацией", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Навального о том, что "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Алексея Навального. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по инкриминируемой статье предполагает до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
По данным ведомства, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых — Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".
Деньги должны были пойти исключительно на цели этих организаций. Однако Навальный, как их фактический руководитель, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на приобретение имущества, материальных ценностей, оплату расходов и отдых за границей, заявили в СК.
Как отметил юрист Илья Ремесло, сотрудники ФБК могут оказаться соучастниками по этому делу. Он посоветовал им "писать явку с повинной", отметив, что сам основатель фонда, скорее всего, не вернется в Россию. По словам Ремесло, исходя из анализа публичных отчетов, которые публиковал Навальный, организация получила одну сумму пожертвований, а по данным с сайта Минюста, сумма другая.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Последние новости
Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Комментарии 1
Политика , Илья Ремесло , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
00:21
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
Происшествия
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
00:57
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
Происшествия
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
00:35
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение