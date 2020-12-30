Аксенов пообещал крымчанам воду без ограничений 31 декабря и 1 января

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения полуострова к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.

Во время совещания по вопросам строительства глава Крыма Сергей Аксенов объявил о новогоднем подарке жителям трех городов полуострова.

«31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра — 31 декабря — должны дать горячую воду», — отметил он.