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Москва

Аксенов пообещал новогодний подарок жителям Крыма 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Аксенов пообещал крымчанам воду без ограничений 31 декабря и 1 января
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил сегодня, что 31 декабря и 1 января вода жителям Симферополя и Ялты будет подаваться без ограничений. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения полуострова к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.
Во время совещания по вопросам строительства глава Крыма Сергей Аксенов объявил о новогоднем подарке жителям трех городов полуострова.

«31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра — 31 декабря — должны дать горячую воду», — отметил он.

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев возобновит подачу воды в Крым после деоккупации полуострова или после признания возникновения там гуманитарной катастрофы со стороны международных организаций.
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Политика , Сергей Аксенов , Алексей Резников , ИТАР-ТАСС
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