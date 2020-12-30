Захарова резко ответила на обвинения главы дипломатии ЕС о вакцине «Спутник V»

Москва потребовала от Брюсселя объяснений по поводу слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия якобы занимается распространением дезинформации для продажи своей вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V". МИД РФ назвал такие заявления европейской стороны "войной вакцин" и "попыткой недобросовестной конкуренции".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Россия занимается распространением дезинформации для продажи своей вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V».

В МИД указали, что публикация Борреля на сайте Европейской внешнеполитической службы под названием «Важная борьба против дезинформации и манипуляции» укладывается в тенденцию политизации Западом борьбы с пандемией.

«Для нас не стало откровением, что набирающая обороты «война вакцин» в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации. К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель», — призналась Захарова.

Москва назвала неуместными проведенные главой дипломатии ЕС параллели между действиями России по борьбе с инфекцией и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда).

«Попутно Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В этой связи Москва потребовала от Брюсселя объяснений таких заявлений, которые назвала «попыткой недобросовестной конкуренции».

В своей статье от 28 декабря Боррель заявил, что российские СМИ якобы распространили ложную информацию о европейских и американских вакцинах от COVID-19 в странах, где они хотят продать свой собственный препарат.

«Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских СМИ, контролируемых государством, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян», — сказал представитель ЕС.

Он отметил, что такая политика угрожает общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19. При этом, Боррель не привел конкретных примеров российской «дезинформации».

Вероятно, дискурс касается сентябрьского заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова , который высказывался по поводу приостановки испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, передает ТАСС.

«Конечно, здесь, наверное, нелишне вспомнить тот факт, что все-таки та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, наш «Спутник» — это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca все-таки речь идет об обезьяньей вакцине», — сказал представитель Кремля.

Несколько дней спустя карикатуры на тему «обезьяньей вакцины» с подписями на английском были показаны в телепрограмме «Вести недели» на телеканале «Россия 1», ведет которую журналист Дмитрий Киселев

Реагируя на это, глава МИД Великобритании Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News обвинил Россию в спекуляциях на тему вакцины.

«Мы знаем, что Россия ранее действовала подобным образом. Мы уличали в этом российскую сторону и выступали с соответствующими заявлениями. Любой, кто, по сути, пытается саботировать усилия тех, кто создает вакцины, заслуживает глубокого осуждения. Подобное поведение неприемлемо и не имеет оправданий ни при каких обстоятельствах», — заверил дипломат.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций

К тому же, как указывала вице-премьер России Татьяна Голикова , российская вакцина не показывает никаких побочных эффектов.

По словам министра здравоохранения России Михаил Мурашко, Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса, опираясь на высокий научный потенциал страны.

«Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2», — сказал глава ведомства.

Российский препарат допустили к использованию Белоруссия, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Венгрия, Казахстан. При этом, поставки российской вакцины в США и Европу будут ограничены.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал геополитику причиной происходящего, передает РИА «Новости».