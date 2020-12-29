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Москва

Россия ввела санкции против сотрудников немецкой разведки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Россия расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны, в ответ на санкции Евросоюза против россиян из-за «кибератаки» на Бундестаг, в причастности к которой в Европе подозревают якобы «российских хакеров», говорится в заявлении МИД России.

«Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании.

«Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица», — напомнили в ведомстве.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения.

«Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого «дела о русских хакерах» и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны. (…) В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования», — заключили в МИД России.

Напомним, в санкционный список ЕС по делу о кибератаках внесены «85-й главный центр спецопераций ГРУ», а также о Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых ЕС называет сотрудниками центра.
В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель.
Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям — ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того.
Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.
В июле 2020 года правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад.
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Политика , Видео , Дмитрий Бадин , Игорь Костюков , Бундестаг , МИД , ЕС , ФБР , ГРУ , Совет Европы , Германия , Москва
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